45 قتيلاً ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة في الفليبين

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 45 شخصا على الأقل وأصيب عشرات بجروح جرّاء تحطّم طائرة عسكرية فيليبينية تقل جنودا الأحد بعدما فشلت في الهبوط على المدرّج في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات.

وكان نحو 100 شخص، معظمهم من كوادر الجيش، على متن طائرة النقل من طراز "سي-130 هيركوليز" خلال محاولتها الهبوط في جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

وقال الجنرال وليام غونزاليس ان جنودا شوهدوا يقفزون من الطائرة قبل ارتطامها بالأرض وانفجارها، مضيفا في بيان "انه يوم حزين لكن يجب ان نبقى متمسكين بالأمل".

ويعد هذا الحادث الأكثر دموية في قطاع الطيران العسكري في البلاد.

ودعا الجنرال "للصلاة من أجل الذين أصيبوا والذين قضوا في هذه المأساة".

والقتلى 42 جنديا وثلاثة مدنيين، وفق القوات المسلحة الفيليبينية. كما جرح 49 جنديا وأربعة مدنيين تم نقلهم الى المستشفيات.

ولا يزال خمسة جنود في عداد المفقودين.

وقال قائد القوات المسلحة الجنرال سيريليتو سوبيانا إن الطائرة كانت تقل جنودا من كاغايان دي أورو في جزيرة مينداناو الجنوبية عندما "تجاوزت المدرج" أثناء محاولتها الهبوط.

وأفاد لوسائل الاعلام بأن الطائرة حاولت "استعادة الطاقة لكنها لم تنجح"، واصفا الحادث بأنه "مؤسف للغاية".

وشدد الناطق باسم القوات المسلحة الجنرال إدغار أريفالو في تصريحات لإذاعة "دي زي بي بي" على أن ما حصل كان حادثا لا هجوما.

وذكر المتحدث باسم القوات الجوية اللفتنانت كولونيل ماينارد ماريانو أنه سيتم التحقيق في سبب التحطم.

وأظهرت الصور التي التقطتها قناة "بوندوهان" المحلية ونشرتها على صفحتها على فيسبوك هيكل الطائرة الذي اشتعلت فيه النيران.

وتصاعد عمود من الدخان الأسود الكثيف فوق المنازل الواقعة بالقرب من موقع الحادث.

وأفادت اللفتنانت جيريكا أنجيلا مانونغدو فرانس برس بأن الطائرة تحطّمت قرب مقلع للحجارة في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، مضيفة أن عمليات الإنقاذ توقفت في وقت متأخر بعد ظهر الأحد.

وأفاد قائد العمليات في غرب جزيرة مانداناو اللفتنانت جنرال كورليتو فينولان أنه بحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن انشطرت الطائرة إلى نصفين بعدما أخفقت في الهبوط على المدرج.

وأنهى العديد من الركاب مؤخرا التدريبات العسكرية الأساسية وأرسلوا إلى الجزيرة في اطار قوة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.



وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان أصدره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تقدم "تعازيها الحارة". واضاف "إننا نقف جنبا الى جنب مع حلفائنا الفليبينيين في هذا الوقت العصيب ومستعدون لتقديم كل الدعم".

ويأتي الحادث بعد تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" الشهر الماضي خلال طلعات تدريب ليلية، ما أسفر عن مقتل ركابها الستة.