حزب الشعوب الديمقراطي التركي يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية بسبب جرائم نظام أردوغان

محمد الفلاح - الإثنين 5 يوليه 2021

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، تضامنًا مع نائب الحزب المعتقل في السجون التركية، عمر فاروق جرجرلي أوغلو.



وأوضح الحزب «تويتر» تنظيم وقفته أمام سجن سينجان، في تمام الساعة 11.00 صباح الاثنين، بتوقيت تركيا، قائلًا «لم يطلق سراح جرجرلي أوغلو رغم قرار المحكمة الدستورية بالانتهاكات التي يتعرض لها».

يذكر أن هناك هجوم كبير من قبل المعارضة التركية على أردوغان بسبب سياساته القمعية ضد المعارضين.