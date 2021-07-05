عضو بمجلس النواب الليبي يهاجم الرئيس التركي بسبب تدخلاته في ليبيا

محمد الفلاح - الإثنين 5 يوليه 2021

هاجم عضو مجلس النواب الليبي، سعيد المغيب، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تصريحات الأخير التي تعهد فيها بالحفاظ على وجود بلاده في ليبيا وسوريا.



وقال المغيب في منشور له على صفحته في «فيسبوك» مخاطبًا أردوغان: «عربد كما تريد أيها السلطان العثماني الحالم الواهم، ولك أن تقول أكثر من ذلك ما دام ظهور العملاء والخونة لبلدانهم مسرجة لك تمتطيها متى شئت وكيفما تشاء، هدد وتوعد مادام بين أظهرنا من يسبح بحمدك ويفتخر بالانتساب إليك».

وأضاف: لكننا نحن أبناء وأحفاد المجاهدين الذين قاتلوا أجدادك العثمانيين وأسيادك الطليان لنا رأي آخر، وسوف نخرجك من أرضنا مذمومًا مدحورًا، والأيام بيننا، والخزي والعار لمن شرعن وجودك ويطالب ببقائك».