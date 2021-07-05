 رئيس حزب المستقبل التركي: حالة اليأس تحتم انتخابات مبكرة 

أكد رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، أن الانتخابات أمر لا مفر منه في الدول التي تعاني من الفقر ومعدلات تضخم مرتفعة وضغوط مالية بسبب الفائدة.

وقال داود أوغلو أنه يتم تعقيد خطوة الانتخابات المبكرة قائلا: “من المعروف أن الرئيس وحده هو القادر على دفع تركيا نحو الانتخابات من الناحية القانونية، لذلك ينبغي عليه اتخاذ قرار عاجل بإجراء انتخابات مبكرة”.

تصريحات رئيس حزب المستقبل حول التطورات بالساحة التركية جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده في أحد فنادق ولاية سامسون.

وشدد داود أوغلو على كون “الانتخابات ضرورية لتركيا من الناحية النفسية، لكن البرلمان ليس لديه صلاحية اتخاذ قرار بانتخابات مبكرة، والرئيس المخول بهذا الأمر بموجب النظام – الرئاسي- الجديد يعرقل اتخاذ قرار في هذا الاتجاه”.

وأضاف قائلا: “أعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد نقاشات حول عقد انتخابات مبكرة. وآمل أن يدفع الرئيس البلاد نحو انتخابات مبكرة طالما أنه يحظى بالدعم الشعبي الكافي”.