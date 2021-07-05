في عهد أردوغان.. المتقاعدون الأتراك يصارعون غلاء المعيشة برواتب هزيلة

كشف قيادي بالمعارضة التركية عن أن 70% من المتقاعدين في البلاد يتقاضون رواتب هزيلة،أقل من الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن يوكسل طاشتكين، نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، المعني بالشؤون الاجتماعية؛ بمناسبة أسبوع التقاعد، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وذكر البيان أن تركيا بها ما يقرب من 13 مليون و400 ألف متقاعد، يستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي، مشيرًا أن 70% منهم يتلقون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وتابع "للأسف، لا يستطيع هؤلاء تلبية أبسط احتياجاتهم والسبب الرئيسي لمشاكلهم النظام الوحشي الذي يتم فيه إثراء الناس بشكل غير متناسب تحت حكم حزب العدالة والتنمية"

وكشفت نتائج مسح،عن أن 26.6% من الأتراك لا يستطيعون تغطية تكاليف معيشتهم الأساسية، بينما ذكر 54% أنهم بالكاد يفعلون ذلك.

الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستطلاعات المحلية الرائدة ميتروبول، في مايو/أيار الماضي، شمل 1752 شخصًا، ووفق نتائجه بلغت نسبة الأشخاص الذين قالوا إنهم يستطيعون تلبية جميع احتياجاتهم المعيشية 17.2% بنسبة انخفاض بلغت 8.8 نقطة مئوية عن أبريل/نيسان 2020.

ومن الجدير بالذكر أن جائحة كورونا والتضخم وتراجع قيمة الليرة كل ذلك ضاعف أزمات المعيشة في تركيا ، ما دفع الكثير من الأتراك إلى براثن الفقر.

وعلى الرغم من أن أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي تظهر حوالي 4 ملايين عاطل عن العمل في تركيا، إلا أن اتحاد النقابات العمالية التقدمية يشكك في دقتها، قائلاً إن الرقم الفعلي يبلغ حوالي 10 ملايين.

وتُظهر بيانات مارس 2021 من اتحاد النقابات العمالية التركية أن المبلغ الذي يتعين على أسرة مكونة من أربعة أفراد أن تنفقه على نفقات الغذاء الأساسية ، هو 2736 ليرة تركية (330.93 دولارً).

وفي الوقت نفسه، يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2826 ليرة تركية (341.8 دولار ) ، وهو أدنى رقم بالدولار لصافي الحد الأدنى للأجور الشهرية في آخر 11 عامًا.