"Gettr".. اختراق "منصة ترامب" للتواصل الاجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض موقع "GETTR" للتواصل الاجتماعي، المحسوب على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للاختراق، بعد فترة وجيزة من إطلاقه.

الموقع أطلقه، الأحد، جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري ترامب، والتحق به نحو 500 ألف شخص.



وقال ميللر: "تم الكشف عن المشكلة وتم إغلاقها في غضون دقائق وكل ما تمكن المتسلل من تحقيقه هو تغيير بعض أسماء المستخدمين".



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات شاشة للعديد من ملفات تعريف في GETTR، بما في ذلك ملفات وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وميلر نفسه التي تم تعديلها وكتب عليها "جوبا بغداد كان هنا، فلسطين حرة".

وردا على سؤال حول الأمن على وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، قال ميلر إن الوضع "تم تصحيحه".

وبعد حظره من "فيسبوك" و"تويتر"، أطلق فريق ترامب منصة تواصل اجتماعي جديدة باسم "جيتر" "Gettr".

ويصف أنصار ترامب المنصة الجديدة بأنها بديل للمنصات الكبرى.

وأعلن الموقع الجديد رسالته في بيان بأنها لمحاربة ثقافة الإلغاء ودعم الفطرة السليمة والدفاع عن حرية التعبير وتحدي احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق سوقا حقيقيا للأفكار.

كان "ترامب" يبحث منذ حظره من قبل "تويتر" و"فيسبوك" بسبب أحداث مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير، ومغادرته البيت الأبيض في نفس الشهر عن طرق بديلة للتواصل مع المتابعين.

وفي وقت سابق، قال ميلر، إن التطبيق يستهدف الأشخاص الذين يتعاملون مع كيفية قيام تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية مثل تويتر Twitter بتعديل المحتوى على منصاتهم.



وتم إطلاق التطبيق ، المسمى جيتر Gettr ، على متاجر تطبيقات Apple و Google في منتصف يونيو.