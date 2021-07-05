بايدن: نحتفل اليوم بـ"استقلال" بلادنا عن كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، على "عظمة" الولايات المتحدة وتحدث عن معركة بلاده ضد جائحة كوفيد-19.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة "عيد الاستقلال" في احتفال أقيم بحديقة البيت الأبيض بحضور نحو ألف شخص.



وقال بايدن: "منذ 245 سنة كان استقلال بلادنا عن بريطانيا واليوم، اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من إعلان استقلالنا عن فيروس قاتل".

وحذر من أن كوفيد-19 "لم يتم هزيمته بعد"، حتى لو حقق الأمريكيون تقدما هائلا ضد الوباء.

وأضاف: "لقد اكتسبنا اليد العليا في مواجهة هذا الفيروس لكن لا تفهموني خطأ. لم يتم هزيمة كوفيد-19. نعلم جميعا ظهور سلالات قوية، مثل سلالة دلتا".

وتحدث بايدن عن "عظمة" الولايات المتحدة وشعبها وتضحيات جنودها قائلا: "نحن أمة عظيمة.. أقوى فكرة في تاريخ العالم. نحن لا نعمل على دفن الأخطاء بل نواجهها ونعمل على إيجاد الحلول لها"، متوعدا بـ"أفضل مستقبل لأمريكا".

وخاطب أهالي ضحايا الجائحة "أعرف أن احتفال اليوم صعب على من فقدوا أحباء".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تدرك "العمل الجبار الذي قام به العاملون في القطاع الصحي"، لكنه استدرك قائلا: "لا نريد أن نعود إلى ما كنا قبل سنة".

وشدد أيضا على أهمية الوحدة الأمريكية في مواجهة الصعوبات، قائلا: "يجب أن ننظر لأنفسنا كأمريكيين لا كديمقراطيين أو جمهوريين.. نحن موحدون وخلقنا متساوين والتاريخ نصنعه كل يوم"٫ وأنهى خطابه: "تذكروا نحن الولايات المتحدة الأمريكية".

ويعود تاريخ "عيد الاستقلال" إلى توقيع الآباء المؤسسين للبلاد على إعلان الاستقلال في 4 يوليو/تموز من عام 1776.

وتخليدا لهذه المناسبة، يحتفل الأمريكيون بتنظيم الاستعراضات، وإطلاق الألعاب النارية، وإقامة الحفلات الموسيقية والأنشطة الاحتفالية الأخرى.

وجاءت كلمة بايدن وسط نجاح كبير لحملة توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، ما كان له أثر كبير على انخفاض معدل وفيات كوفيد-19 في البلاد.

وبعد تصدرها قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء بتسجيلها أكثر من 600 ألف وفاة، تحولت الولايات المتحدة إلى نموذج للسيطرة على الجائحة.

وانخفض عدد حالات الاستشفاء والوفيات جراء الفيروس بنسبة 90 في المئة منذ يناير وتم استئناف غالبية الأنشطة المتوقفة.

لكن لا تزال هناك مخاوف من سلالة "دلتا" شديدة العدوى، خاصة في المناطق ذات التطعيم المنخفض، مع العلم أن 46 في المئة فقط من الأمريكيين تم تطعيمهم بالكامل.