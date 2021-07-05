شكرا لقرائتكم خبر عن جهود قطاع الاتصالات لرفع كفاءه الإنترنت لمليون منزل بـ"حياه كريمة" × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أنه رغم حداثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات طبية في غضون أعوام قليلة، منذ تبنى المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات، ولمواكبة التحديات التي فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات وآليات هذا القطاع على المستوى الدولي وتغيراتها الجذرية بشكل كم ونوعی، وقد تجسدت إنجازات القطاع في زيادة سعة السنترالات وأعداد القنوات التليفزيونية، وتنامي أعداد المشتركين في التليفون المحمول ومستخدمي شبكة الإنترنت، فضلا عن تزايد الانتشار في المجتمع مما ساهم في تقليل الفجوة الرقمية نسبية، علاوة على زيادة نوادي التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الجهود المبذولة والإنجازات ومؤشرات الأداء والتي ألقي تقرير اللجنة البرلمانية الضوء عليها وفي مقدمتها :

1- رفع كفاءة شبكات الانترنت خلال عامي 2018/2019 بتكلفة استثمارية 30 مليار جنيه.

2- تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تربو على 2 مليار جنيه ، وإنشاء جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول جامعة متخصصة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بتكلفة 8 مليار جنيه، ومن المتوقع بدء الدراسة في سبتمبر 2027 ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات أجنبية متخصصة ، مثل جامعة بيردو وست لانابيت \" والتي تعد من أفضل عشر جامعات في تخصص هندسة الحاسبات في الولايات المتحدة الأمريكية.

3- الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية من إجمالى 32.5 ألف مبنى مستهدف ربطهم جميعا خلال عامين ، باستثمارات تناهز 6 مليار جنيه .

4- المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة \" حياة كريمة استهدفت مليون منزل في 51 مركزا من خلال ربط القرى بكابلات ألياف ضوئية لتحسين كفاءة خدمات الإنترنت بتكلفة 5.6 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تطوير 878 مكتبا بديرديا وتزويدهم بماكينات صرف آلي بتكلفة 2.1 مليار جنيه وتحسين جودة خدمات الاتصالات بتزويد القرى بشبكات المحمول بعدد ألف برج ، بتكلفة 2 مليار جنيه .

5- تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية تشهد طلبة متسارعة عليها في سوق العمل ، مثل علوم البيانات والتسويق الرقمي ، تطوير المنصات ، في إطار مبادرة ( وظيفتك ) التي توفر تدريبا تقنيا متخصصا للأفراد وتدريبا احترافيا للخريحين مع معهدي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وكذلك التعاون مع كلية الحاسب والتكنولوجيا المتقدمة في فرنسا لتدريب ألف متخصص ومدرب في علوم الذكاء الاصطناعي لتولي بعد ذلك تدريب آلاف المتدربين في عدد من التخصصات التكنولوجية.