عشية اجتماع "أوبك+".. السعودية تطلب من الإمارات "قليلا من التنازل والعقلانية"



طالب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الأحد، بـ"قليل من التنازل والعقلانية" لجعل ثالث اجتماع لمجموعة منتجي النفط "أوبك+" ناجحا.



جاء ذلك في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" السعودية، نقلتها عبر موقعها الإلكتروني عقب تمسك إماراتي بزيادة غير مشروطة لإنتاج "أوبك+" في أغسطس/آب، في انتقاد نادر بين الحليفين.



والجمعة، قررت مجموعة منتجي النفط "أوبك+" تأجيل اجتماع وزاري حتى الإثنين، بعد عدم نجاحها لليوم الثاني على التوالي في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصادر في المجموعة قولها، إن السبب الرئيس لفشل المجموعة في التوصل إلى اتفاق "تمثل بموقف الإمارات المعارض لمقترح روسي سعودي برفع تدريجي للإنتاج".



وقال بن سلمان في المقابلة، إن "التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة (لم يسمها)، وأن القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع الغد ناجحا".



وأضاف "لست متفائلا ولا متشائما باجتماع أوبك+ المرتقب، أحضر اجتماعاتها منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا (لم يذكره) مماثلا".



ولفت بن سلمان، إلى أنه "لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية، وأمثّل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+، والسعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".



وتساءل: "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا؟"، دون مزيد من التوضيحات.



وتابع بن سلمان: "نحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق أوبك+ وزيادة الإنتاج، هناك آلية متبعة للتظلمات في المجموعة، أما الانتقائية فصعبة".



ووفق العربية "تطالب الإمارات برفع خط الأساس لإنتاجها (وهو مستوى الإنتاج الذي يتم احتساب التخفيضات على أساسه)، إلى 3.8 مليون برميل يوميا، بدلاً من 3.1 ملايين برميل يوميا".



والأحد، أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، أن السوق العالمية في الفترة الحالية بحاجة ماسة لرفع الإنتاج، مؤيدة هذه الزيادة من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2021 بدون أية شروط.



وقالت الوزارة في بيان: "الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز في هذا العام والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط ونحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس/آب".



وفي مايو/أيار 2020، بدأت دول التحالف، التي تضم الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا، تخفيضات قياسية في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا.



المصدر: الاناضول