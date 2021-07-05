شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع بالفلبين يخلف عشرات القتلى والجرحى في تحطم طائرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا اليوم الاثنين، إن السلطات تحققت من أوضاع جميع ركاب الطائرة العسكرية المنكوبة وعددهم 96 فردا، موضحا أن 47 منهم قد لقوا حتفهم في الحادث.

وأوضح سوبياجانا لرويترز، إن 49 عسكريا قد أصيبوا، فيما ذكرت وزارة الدفاع أمس الأحد أن ثلاثة مدنيين على الأرض، قتلوا أيضا في الحادث فضلا عن إصابة أربعة مدنيين.

كان المتحدث العسكري الكولونيل إدجارد أريفالو، قد قال إن طائرة النقل العسكري لوكهيد سي-130 حاولت الهبوط في مطار جولو بإقليم سولو، في جنوب البلاد لكنها تجاوزت المدرج.

ولفت وزير الدفاع ديلفن لورنزانا، إنه أمر بفتح تحقيق في الحادث عقب انتهاء عمليات الإنقاذ، بينما يستبعد الجيش تعرض الطائرة لهجوم.