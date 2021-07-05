شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تُحدث خططها للخروج من إغلاق كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استغلال فرصة عقد مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، ليوضح كيف يخطط لـ "استعادة الناس لحريتهم" في المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، التي وضعها للخروج من حالة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وقال مقر رئيس الوزراء البريطاني في داونينج ستريت، إن جونسون يريد منح الشعب والشركات مزيدًا من الوقت، للاستعداد لإلغاء الإغلاق في 19 تموز/يوليو الجاري، لذلك سيقدم تحديثًا قبل موعد إعلانه الرسمي المقرر الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الحكومة ستنشر أيضًا نتائج مراجعاتها، حول استخدام ما يسمى بجوازات سفر اللقاح، ومستقبل إرشادات التباعد الاجتماعي.