شكرا لقرائتكم خبر عن 179 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة المصرية 179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة يوم الأحد، وذلك نزولا من 181 إصابة و27 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 282082 من ضمنهم 214087 حالة تم شفاؤها و16264 حالة وفاة".

وقررت الحكومة يوم الأحد تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.

وتخفف مصر تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو الماضي .