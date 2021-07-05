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حريق كبير قرب حقل غاز قبالة سواحل أذربيجان 

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الدمام - شريف احمد - اندلع حريق كبير يوم الأحد في بحر قزوين قبالة سواحل أذربيجان، بالقرب من حقل غاز طبيعي.

ولم يتضح حتى الأن سبب اندلاع الحريق.

ونفت وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية مساء الأحد التقارير التي أفادت بوقوع انفجار على منصة بحرية وقالت إنه لم يكن هناك أي حادث.

وقالت الوزارة إن الخبراء يحققون في سبب الحريق.

وتم نشر مقاطع فيديو لألسنة اللهب الضخمة في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت بعض وسائل الإعلام اعتمادا عليها باحتمال حدوث انفجار على منصة بحرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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