شكرا لقرائتكم خبر عن حريق كبير قرب حقل غاز قبالة سواحل أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق كبير يوم الأحد في بحر قزوين قبالة سواحل أذربيجان، بالقرب من حقل غاز طبيعي.

ولم يتضح حتى الأن سبب اندلاع الحريق.

ونفت وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية مساء الأحد التقارير التي أفادت بوقوع انفجار على منصة بحرية وقالت إنه لم يكن هناك أي حادث.

وقالت الوزارة إن الخبراء يحققون في سبب الحريق.

وتم نشر مقاطع فيديو لألسنة اللهب الضخمة في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت بعض وسائل الإعلام اعتمادا عليها باحتمال حدوث انفجار على منصة بحرية.