شكرا لقرائتكم خبر عن «النجم الثاقب» تبدأ تحرير البيضاء من قبضة الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس الأحد، تحقيق قوات الجيش تقدما في عملية «النجم الثاقب»، التي أطلقت الجمعة، لاستعادة محافظة البيضاء، من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال الإرياني، عبر «تويتر»: «إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة في جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، ويتمكنون من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية أهمها جبل شبكة ومنطقة قربة وامسوادنه وآل عبيد وأجزاء واسعة من مثلث الجماجم».

وأضاف: «تقدم الجيش الوطني والمقاومة مستمر وسط تقهقر وانكسار كبير للحوثيين ومصرع وجرح العشرات من عناصرهم بينهم قيادات، وما زالت المعارك مستمرة».

كما أضاف الوزير الإرياني «أن الجيش، وبإسناد من التحالف بقيادة المملكة، تمكن من قطع خطوط إمداد الحوثيين فيما تبقى من مناطق الناصفة، والزاهر، والجماجم، والمعارك الآن على أشدها فيما تبقى من مواقع الجماجم وكيدان والغيلمة».

وفيما يخص أهمية محافظة البيضاء، أشار الإرياني إلى «أن البيضاء قلب اليمن النابض والمحاذية جغرافيا لثماني محافظات».

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان «إن عملية عسكرية انطلقت صباح أمس من محورين، تمكنت خلالهما قوات الجيش والمقاومة من تحرير العديد من القرى في مديريتي الزاهر وذي ناعم، وفي الثاني، حررت مناطق واسعة وصولاً إلى المرتفعات المطلة على مركز مديرية الزاهر، التي تبعد عن مدينة البيضاء من -15 20 كم».