شكرا لقرائتكم خبر عن بريكست يضع أيرلندا في مأزق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «بوليتيكو» إن أيرلندا تواجه أزمة حقيقية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حيث لا يمكن لها أن تعيش في اتجاهين.

وأوضحت في مقال لـ «أوين دريا»، كبير مسؤولي الأبحاث في مركز ويلفريد مارتنز للدراسات الأوروبية، أن هذا الوضع سيفرض حتما تعارضا بين التزامات دبلن مع الاتحاد الأوروبي مع أهمية بريطانيا المستمرة للبلاد.

ومضى الكاتب يقول: بالنسبة إلى دبلن، كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دائمًا يتعلق بالحد من الضرر. لكن لسوء الحظ، ركزت الحكومة الأيرلندية على جميع التهديدات الخاطئة.

وأضاف: خلال المفاوضات وبعدها، كان الهدفان الأساسيان للبلاد هما الحفاظ على حدود مفتوحة بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، واستمرار منطقة السفر المشتركة مع المملكة المتحدة.

وتابع: هذا أمر مفهوم، بالنظر إلى الروابط العميقة بين جميع الأجزاء المكونة للجزر البريطانية، لكنه أيضا قصير النظر، لأن الخطر الحقيقي على أيرلندا هو التداعيات طويلة المدى لكونها عضوا مترددا في اتحاد أوروبي أكثر عمقا وتكاملا.

وأردف: خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت أيرلندا جيدة في شق طريقها. لبعض الوقت، بدت دبلن ناجحة للغاية في التأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لدرجة أن بعض المعلقين الساذجين كانوا ينظرون إليها على أنها قوة دبلوماسية عظمى غير محتملة «تطارد أروقة برلين وبروكسل وواشنطن».

وأشار إلى أنه حتى في الوقت الذي كانت الحكومة البريطانية مدحت فيه بشكل غامض مزايا الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة، كان الأيرلنديون مشغولين بالفعل في إقناع الكونغرس بدعم اتفاقية الجمعة العظيمة علنًا كشرط مسبق لأي صفقة من هذا القبيل.

وتابع: مع ذلك، فإن التحدي الحقيقي يأتي الآن بعد أن غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. وسط كل هذا الوضع الاقتصادي، فشلت أيرلندا في فهم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسرع زوال نموذجها الاقتصادي شديد العولمة والمنافسة الضريبية.

وأضاف: أصبحت دبلن الآن منعزلة عن الوحدة في الاتحاد الأوروبي، حيث لن يتم تجاهل اعتمادها على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات (التي أغلبيتها من الولايات المتحدة).

ونوه بأن هذه الشركات تمثل الآن 32 % من جميع الوظائف في أيرلندا و49 % من ضرائب العمل.

وتابع: اللافت للنظر أن 75 % من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا يأتي إما من الولايات المتحدة بنسبة 58 % وإما المملكة المتحدة بنسبة 17 %. بينما يأتي 5 % فقط من ألمانيا.

وأضاف: لا عجب في أن النموذج الاقتصادي لأيرلندا أصبح بمثابة النيران في صناعة السياسة في الاتحاد الأوروبي.

ومضى يقول: نظرًا إلى أن بريطانيا لم تعد تستخدم ثقلها لدعم رؤية أوسع للعولمة والأطلسية والسوق الحرة، فإن دول الاتحاد الأوروبي مثل أيرلندا التي لا تزال تتشبث بهذه المبادئ أصبحت مكشوفة بشكل ميؤوس منه.

وأردف: جزئيا، كانت أيرلندا غير محظوظة. كانت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فوضوية. كما أدى ظهور تركيز أكبر على القومية الضريبية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تسهيل اتباع نهج أكثر عدوانية من قبل الاتحاد الأوروبي تحت شعار «الإنصاف».

واستطرد: تقود إدارة بايدن هذا التغيير العالمي، وفي الوقت الحالي، تتمثل الإستراتيجية الضريبية الوحيدة المتبقية في أيرلندا في لعب ورقة «الاتفاقية العالمية» على أمل أن يستغرق الأمر عقودًا، وليس سنوات، للوصول إلى نتيجة.

وتابع: لكن الأهم من ذلك كله، أن أوروبا قد تغيرت بشكل ليس في صالح أيرلندا، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستجابة الاتحاد الأوروبي لوباء فيروس كورونا.