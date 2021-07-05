شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يصد هجوما للميليشيات في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صد الجيش الوطني، أمس الأحد، هجوما عنيفا لميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقعه في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي إن أبطال مقاتلي الجيش تمكنوا لليوم الثاني على التوالي من صد زحوف وهجمات ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران على جبهة الملاحيط، وأسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات المهاجمة وفرار من تبقى.

وأشار اللواء العجابي إلى أن هناك محاولات عديدة لميليشيات الحوثي محاولة التقدم إلى مواقع الجيش في جبهة الملاحيط، إلا أن مقاتلي الجيش دائما على استعداد كامل وجاهزية قتالية عالية في مواجهتهم والتصدي لمحاولات الهجوم المختلفة.

من جهتها اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باستخدام موانئ محافظة الحديدة غربي البلاد لإطلاق القوارب المفخخة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني: إن «إحباط محاولة الهجوم الإرهابية التي خططت لها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الجدي الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية». وأضاف: «استخدام ميليشيا الحوثي موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى الواقعين بمحافظة الحديدة لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استغلال الميليشيا اتفاق السويد لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية».