وزير إيراني يقر بـ"انعدام" الإنترنت ويطالب بـ"المحاسبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، مساء الأحد، بوجود انقطاع واسع للإنترنت في أماكن عديدة بالبلاد.

وقال جهرمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعض المناطق لا تتوفر فيها الكهرباء لمدة ساعتين، الأمر الذي أدى إلى انقطاع واسع لشبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في طهران وباقي المدن".



وطالب الوزير الإيراني بمحاسبة جميع المسؤولين في بلاده بسبب انقطاع الكهرباء الذي أثر على شبكة الإنترنت، قائلا "يجب أن يخضع الجميع للمساءلة".

وأضاف: "بطاريات الأبراج المتنقلة تستجيب لانقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين؛ بعد التفريغ الكامل تحتاج هذه البطاريات إلى 8 ساعات للاتصال بالشاحن لشحنه بالكامل".

وتابع: "لسوء الحظ، لا تتوفر ثماني ساعات من الكهرباء دون انقطاع في بعض المناطق، ونحاول التحسين ونعتذر عن المشكلة".

وهناك العديد من سكان المناطق الريفية والقرى يستخدمون بشكل واسع شبكة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة نتيجة لغياب خطوط الإنترنت الأرضية (ADSL).

ويتسبب انقطاع الكهرباء على سكان تلك المناطق الريفية والقروية بمشكلة في غياب شبكة الإنترنت التي تعاني بالأساس من الضعف بسبب الرقابة الصارمة.

وبدأت إيران مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المدن خصوصاً الجنوبية تشهد انقطاعاً مستمراً للتيار الكهربائي لعدة ساعات.

وتصاعدت عمليات قطع الكهرباء في عموم إيران واستمرت في بعض المدن من بينها طهران التي تقطنها قرابة 15 مليون نسمة لخمس ساعات.