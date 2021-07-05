صورة الأسبوع.. بايدن "راكعا" أمام مسؤولة إسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت صورة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، راكعا أمام مسؤولة إسرائيلية، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة.

والأحد، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للرئيس الأمريكي خلال استقباله في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، نظيره الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، ومديرة مكتبه ريفكا رافيتز.

وأظهرت الصورة انحناء بايدن على ركبته أمام ريفكا رافيتز التي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية.





ونالت الصورة اهتماما كبيرا وانتشرت بسرعة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث علق الكثيرون عليها بأنها "صورة الأسبوع".

وحول سبب الانحناء، فإن ريفلين أخبر بايدن بأن "رافيتز" أم لـ12 طفلا، فما كان من بايدن إلا أن انحنى تقديرًا لها، وفق وسائل إعلام إسرائيلية فيما لم يعلق البيت الأبيض عليها حتى الساعة 12:40ت.غ.

ومن المقرر أن يترك ريفلين منصبه في السابع من يوليو/ تموز الجاري بعد أن أمضى سبع سنوات في منصبه وسيحل محله رئيس الوكالة اليهودية إسحق هرتسوغ.