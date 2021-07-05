شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مضيف طيران بمطار شرم الشيخ حاول تهريب خمور داخل زجاجات عصائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولى الدولى، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور )، بحوزة مضيف طيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش طاقم طائرة أحدي الشركات القادمة من كازاخستان بمطار شرم الشيخ الدولي، اشتبه أحمد حسن أبوزيد مأمور الجمرك فى أحد مضيفى الطائرة أثناء خروجه مع الطاقم، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسام مصطفى مأمور الفحص فتلاحظ وجود عدد من زجاجات العصائر والمياه.

وبالعرض على محمد يوسف مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة من يوسف الشحات مأمور الجمرك تحت إشراف محمد الدغيدى رئيس القسم فى وجود أسامة عبدالظاهر مدير إدارة الأمن الجمركي لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 15 زجاجة من زجاجات العصائر والمياه الغازية البلاستيكية المستعملة معبأ بداخلها 15 لتر مشروبات كحولية (خمور) داخل حقائبه، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 262 ألف.

قرر محمد يوسف مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2021 بعد العرض على يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك .