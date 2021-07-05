امتحانات الثانوية العامة 2021.. طارق شوقي يوجه نصائح نهائية للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام 10 يوليو المقبل، بنظام البابل شيت، والأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وقال شوقي، في تصريحات له على صفحته الشخصية على فيسبوك: "تستهلكوا وقتا في الكتابة على التابلت أو استخدام notes أو تحميل الكتب لأننا سوف نزيل كل ذلك ونتيح فقط الوصول إلى كتب الوزارة من خلالنا أثناء الامتحان.

كما نصح شوقي طلاب الثانوية العامة، بتظليل الإجابة الصحيحة على البابل شيت "بقلم رصاص خفيف"، وتأكيد الإجابة النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.

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