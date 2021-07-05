ثمن باهظ.. طارق شوقي يوجه تحذيرا ضد محاولات اختراق نظام امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض طلاب الثانوية العامة من محاولات تهكير التابلت.

وقال شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن الوزارة تقوم حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي.

و أضاف الوزير: "لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها، لأنها لم تكتمل بعد، ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش".

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام بنظام البابل شيت، و الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

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