إعدام لحوم فاسدة في حملة بمديرية الصحة بالقليوبية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة بمساعدة مفتشي الأغذية بمديرية الصحة على منافذ بيع وتناول المواد الغذائية بمدينة العبور.

تأتي الحملة بناءً على تعليمات وزيرة الصحة بضرورة الرقابة على المحلات والمطاعم والأسواق، والتأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية التي يتناولها المواطنين، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة والدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٣ طبق لحم مكعبات بوزن ٩٠ كيلو، و٥٠ كيلو جرام شطة ناعمة، و٣٠ كيلو جرام بصل بودر، كما جرى إعدام أصناف لعدم صلاحيتها وفسادها، و١٣ كيلو لحم مفروم، و٩ كيلو لحم، و٩ كيلو سجق، وكيلو قلوب، وكيلو جبنة، و٢٤٦ كيلو جرام منتجات ألبان، ومصنعات لحوم دواجن.