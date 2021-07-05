الأربعاء.. فتح باب القبول بمدارس تمريض المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض، للعام الدراسي 2021 / 2022، ابتداءً من يوم الأربعاء.

وقالت الدكتورة هبة لبيب مدير إدارة التدريب والمدارس، في تصريحات لها اليوم الأحد، إن فتح باب القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021/ 2022، سيبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم الإثنين، وذلك للمجموع من 280 حتى 275، ومن يوم الثلاثاء حتى الأحد، للمجموع 274.5 حتى 269.

وأوضحت "لبيب"، أنه سيُجرى النزول بالدرجات في حالة عدم استكمال الأعداد المطلوبة، وأنه يُجرى تسليم ملفات القبول ورقيا بالمدرسة التابع لها جغرافيًّا وذلك بعد التقديم الكترونيًّا، وأنه تمت موافقة وزيرة الصحة على استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني"، من جميع شروط القبول ما عدا الكشف الطبى مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة.