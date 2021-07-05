"عملية أجريت داخل عيادة خاصة".. خطأ طبي يُصيب طفلًا بضمور في المخ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من الحزن الشديد تسيطر على أسرة طفل، يبلغ من العمر 4 أعوام، بعد تعرضه لحالة مرضية سيئة، عبارة عن إصابته بضمور في المخ، عقب إجراءه عملية "فتاق" لدى أحد أطباء الجراحة في مدينة مطوبس في كفر الشيخ.

"كان تعبان وبعد ما خد الحقنة اتغير وأصبح ما بيتحركش.. والأشعات والفحوصات أظهرت إصابته بضمور في المخ والسبب طبيب الجراحة".. بتلك الكلمات تحدث محمد علي عبدالرحمن حجازي، 41 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بقرية البرانية التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، راصدًا تفاصيل ماحدث لنجله، أثناء إجراء عملية الفتاق له داخل إحدى العيادات الخاصة لطبيب جراحة بمدينة مطوبس.

أكد أن ابنه كان يعاني بالآم في البطن، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه لدى الطبيب المشكو في حقه وهو طبيب جراحة شهير بمدينة مطوبس، تقرر إجراء جراحة في بطنه بعدما تبين أنه يعاني من الفتاق، وتحدد موعد العملية، وكانت في 20 يونيو 2021، في عيادته الخاصة الكائنة بمدينة مطوبس، بعد الاتفاق معه على كل الإجراءات الخاصة بالجراحة.

وأوضح إن ابنه بعدما أفيق من التخدير؛ شعر بالآم حادة جراء الجراحة، وبعد إبلاغ الطبيب المعالج وقتها وما زال الطفل في العيادة الخاصة به، منحه عقار طبي للتعامل مع الألم، ولكن بعد تلقيه ابنه للعقار تغيرت ملامحه، وجسده، وأصبح في حالة مرضية سيئة.

ولفت إلى أنه تردد بنجله على أطباء متخصصين في طب المخ، والأعصاب، وكان الرد أن ابنه تعرض لضمور في خلايا المخ افقدته الحركة، وسوف يظل طوال العمر هكذا، وقال :"قالوا لي الأطباء كويس إن ابنك لسه عايش لأن اللي حصل له فيه خطأ طبي واضح..ولو هيعيش هيفضل طول عمره كده".

وقال الأب أن نجله يتألم بين الحين واللحظة، ولا يعرف سبب تألمه، ووفق ما أوضحوا له أطباء المخ والأعصاب أنه يعاني من حالة صرع نتيجة كهرباء زائدة في المخ، بناء على رسم المخ الذي أجراه لنجله، أما الأشعة فتوضح أن الطفل يعاني من ضمور في خلايا المخ المسئولة عن الحركة، والكلام.

ناشد الأب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونقيب أطباء مصر، والدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، بصدور قرار بالتحقيق في الواقعة.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من محمد علي حجازي، 40 عامًا، ساق توك توك، ويقيم بقرية البرانية التابعة لمركز مطوبس، يتهم فيه طبيب جراحة شهير بتسببه في إصابة نجله بضمور في خلايا المخ، أثناء إجراء جراحة له.

وأكد السائق والد الطفل أن طبيب الجراحة ويدعى "ا.م.ا"، أجرى جراحة الفتاق لنجله في 20 يونيو 2021، في عيادته الخاصة الكائنة بمدينة مطوبس، وعقب إفاقة نجله من البنج كان يشكو من آلام ناتجة عن إجراء الجراحة، وبالاستعانة بالطبيب، منح طفله عقار طبي حدث على إثر ذلك بعض التغيرات في جسده.

وأوضح في بلاغه أنه توجه بطفله بعد ذلك إلى أحد أطباء المخ والأعصاب لإجراء الفحص الطبي عليه، وتبين أن الطفل أصيب بضمور في خلايا المخ، تسببت في إعاقته حركيًّا، وسوف يلازم الفراش، ولا يستطيع الحركة فيما بعد.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4037 لسنة 2021 جنح مركز شرطة مطوبس، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.