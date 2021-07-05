موجة حر أمريكا تتحول لنيران ملتهبة

قدر الخبراء أن موجة الحر الناجمة عن الاحترار المناخي، أطلقت إنذارات بدرجات حرارة مرتفعة جدا في مناطق يعيش فيها ملايين الأشخاص وتسببت بوفاة نحو 700 شخص في كندا و16 على الأقل في الولايات المتحدة.

كما أن الظروف المناخية القصوى التي عرفتها بريتيش كولومبيا في الأسبوع الأخير عامل مهم يساهم في ارتفاع عدد الوفيات.

حيث اجتاح حوالي 100 حريق غرب كندا وكاليفورنيا فيما تسيطر موجة قيظ غير مسبوقة على هذه المناطق، واستمر عدد الحرائق بالارتفاع في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية ووصل إلى 152 حريقا من بينها 89 اندلعت في اليومين الأخيرين. وسجلت هذه الحرائق خصوصا شمال مدينة كاملوبس الواقعة على بعد 350 كيلومترا شمال شرق فانكوفر.

وتم إجلاء نحو ألف شخص، الخميس، من هذه المقاطعة حيث أتى حريق غابات على ما يقرب من 90% من بلدة ليتون.

موجة الحر

وتسود موجة الحر وسط كندا، حيث أطلقت تنبيهات من موجة حر في مقاطعات ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا، فضلا عن أجزاء من المقاطعات الشمالية الغربية وشمال انتاريو كذلك.

وقالت هيئة البيئة الكندية في نشرات جوية مختلفة تتعلق ببريتيش كولومبيا إن «موجة حر خطرة وطويلة الأمد ستتواصل» وستستمر بالتسبب «بحرارة مرتفعة جدا في اليومين المقبلين».

وعانت ولايتا واشنطن وأوريغن الأمريكيتان على الجانب الآخر من الحدود هذا الأسبوع أيضا، درجات حرارة قياسية.

ويكافح مئات من عناصر الإطفاء ثلاثة حرائق غابات أتت على 15 ألف هكتار في شمال كاليفورنيا بما يشمل منطقة سياحية كانت تستعد لاستضافة الكثير من الزوار في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة العيد الوطني في الرابع من يوليو.

ودعت السلطات إلى إخلاء المنطقة الممتدة على طول بحيرة شاستا المعروفة لدى محبي التخييم والواقعة جنوب الحدود مع ولاية أوريغن، فيما أتى الحريق على حوالي أربعين مبنى بينها ما لا يقل عن ستة منازل قرب لايكهيد.

دعم جوي

وقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو «نحن على أهبة الاستعداد لمساعدة بريتش كولومبيا وكل أرجاء البلاد».

وأعلنت العاصمة اوتاوا في وقت سابق، تشكيل مركز عمليات في مقاطعة ألبرتا المجاورة التي تضربها موجة الحر، أيضا يمكن للقوات المسلحة من خلاله توفير دعم لوجيستي. وسيوفر أيضا دعما جويا.

وقال وزير الأمن العام بيل بلير خلال مؤتمر صحافي «ظروف الجفاف والقيظ في بريتيش كولومبيا غير مسبوقة» متوقعا «صيفا طويلا وصعبا».

ودمرت بلدة ليتون الواقعة على بعد 250 كيلومترًا شمال شرق فانكوفر، والتي قفزت إلى الواجهة لتسجيلها هذا الأسبوع مستوى قياسيا وطنيا للحرارة بلغ 49,6 درجة مئوية، بشكل تام تقريبا. وكان تم إجلاء السكان الـ250 مساء الأربعاء بسبب حريق انتشر بسرعة كبيرة.

ثم وسع أمر الإجلاء ليل الأربعاء الخميس ليشمل سكان 100 منزل شمال ليتون.

وقال براد فيس وهو نائب محلي على فيسبوك «أتت النيران على 90% من البلدة بما في ذلك وسط المدينة».

طرق إخماد حرائق الغابات:

إدارة كمية النباتات التي يمكن أن يستهلكها الحريق

أ- استخدام الآلات أو الحيوانات مثل الأغنام أو الماعز:

حيث إذا اندلع حريق هائل في منطقة المراعي، فسوف يموت في النهاية من تلقاء نفسه لأنه لن يكون هناك ما يكفي من الوقود (النباتات).

وقد استخدمت مدينة فورست غروف (مدينة تقع على بُعد 25 ميلاً شرق بورتلاند) الماعز لمواجهة الحرائق عن طريق 230 رأس ماعز، وعملت الماعز على إزالة ما يقرب من 14 فدانا زراعيا.

ب- استخدام النار الخاضع للرقابة خيار آخر، وهذا ينطوي على حرق بعض النباتات في ظل ظروف مدارة بعناية.

إنشاء خطوط تحكم أو فواصل للحريق

تعمل فرق الإطفاء في أستراليا على المساعدة في إبطاء انتشار الحريق بإنشاء خطوط تحكم وفواصل - وهي مناطق خالية من الغطاء النباتي، تساعد في إبطاء تقدم حرائق الغابات.

اكتشاف الدخان

لدى معظم البلدان المعرضة للحرائق شكل من أشكال أنظمة الإنذار المبكر. تقيس درجة الحرارة ومستوى الوقود والرطوبة وسرعة الرياح.

إذا كان هناك خطر متزايد لحدوث حرائق غابات، سيتم وضع رجال إطفاء إضافيين في مكانهم، ويتم تجهيز الشاحنات وطياري طائرات مكافحة الحرائق.

طائرات الهيلوكوبتر

إرسال أطقم مجهزة بالكامل بمعدات مكافحة الحرائق والمركبات التي تنقل المياه عبر طائرة هليكوبتر، حيث قامت السلطات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بنشر طائرات هليكوبتر مجهزة بالمياه للمساعدة في إطفاء حرائق نشبت في حديقة «توبانجا» بضواحي المدينة.

الحرائق في2020

(يناير)

تسببت في تدمير أكثر من 1.3 مليون هكتار في ولاية كاليفورنيا

وهو ما يزيد 26 مرة على ما تسببت به الحرائق في نفس الفترة من عام 2019

(أغسطس - أكتوبر)

انتشر حريق لغابات عبر أكثر من 4 آلاف فدان جنوب كاليفورنيا في مقاطعة ريفيرسايد

نحو 8 آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم

بدء الحريق من بلدة شيري فالي على بعد 75 ميلا شرقي لوس أنجلوس

تم إبلاغ سكان 2586 منزلا بضرورة إخلاء منازلهم

استهلك الحريق أكثر من مليون فدان (400000 هكتار) في مقاطعات مندوسينو وهومبولت وترينيتي وتيهاما وجلين ليك وكولوزا.

استغرق 3 أشهر لاحتواء الحريق بالكامل، والذي بدأ بضربات البرق يومي 16 و17 أغسطس.

(13 أغسطس)

تسبب حريق كاميرون بيك في اشتعال النيران في 208913 فدانا (84544 هكتارًا)، ما جعله أكبر حريق هائل في تاريخ كولورادو.

إضافة إلى أول حريق هائل في الولاية يحرق أكثر من 200000 فدان (80000 هكتار).

(سبتمبر)

تعرضت ولاية أوريغون للدمار بسبب سلسلة من حرائق الغابات التي أحرقت أكثر من 470 ألف فدان

وتسببت في إخلاء العديد من منازلهم أو فقدها.

اشتعلت حرائق الغابات على الساحل الغربي للولايات المتحدة على امتداد أكثر من 20 ألف كيلومتر مربع

مما أدى إلى ظهور سحب من الدخان في مختلف أنحاء البلاد.

(ديسمبر)

واجهت كاليفورنيا استمرار حريق مجمع الشمال

التغير المناخي كان السبب الرئيسي

امتد الحريق عبر نحو 20 ألف فدان مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

2021

(يونيو):

يوتا - حرائق «البرق»

أجبر حريق غابات ناجم عن البرق عمليات إخلاء بالقرب من إنتربرايز نوب غرب ولاية يوتا الأمريكية

أحرق أكثر من 10000 فدان

أُجبر سكان المناطق الواقعة غربي إنتربرايز على إخلاء مساكنهم مع توسع الحريق

(حريق حديقة نوبانجا)

ظهر بسبب زيادة موجة الحر

(يوليو):

اشتعلت حرائق «لافا» و«تينانت» في أنحاء مقاطعة سيسكيو.