تجدد الاعتداءات على أبراج الطاقة في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بأن مجهولين استهدفوا ثلاثة أبراج لنقل الطاقة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال المصدر، إن الأبراج استهدفت بعبوات ناسفة طالت الخط الرابط بين شرق الموصل والذي يحمل جهد «400 KV».

من جهتها، ذكرت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان صحفي: «تعرض الخط الناقل سد الموصل - القيارة الغازية جهد 400 KV إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط البرج المرقم 342 وتضرر الأبراج المرقمة 340 - 341، وتوقف الخط عن العمل في منطقة قرية العربيد بالقرب من العذبة جنوب محافظة نينوى».

وأضافت، أن «الخط خارج العمل منذ يوم أمس الأول، بسبب تفجير البرج المرقم 73 أيضاً على نفس الخط في محافظة نينوى».

يأتي هذا الاعتداء على الرغم من تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأول، الجيش بحماية معامل الكهرباء وخطوط النقل في البلاد. وكانت الحكومة أعلنت، أمس الأول، أن 61 خط نقل رئيسياً للطاقة تعرّض لتخريب خلال الأيام الماضية.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية عراقية أمس، بأن تنظيم «داعش» الإرهابي شن هجوماً على الجيش العراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد. وقالت المصادر، إن تنظيم «داعش» شن هجوماً على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في قضاء «هيت» بمحافظة الأنبار.

وأضاف أن الجيش العراقي رد على الهجوم، لكن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مصابين من الجيش.

وفي سياق متصل، ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش العراقي يحيى رسول أن الفرقة الخامسة من قوة الشرطة الاتحادية نفذت بالتعاون مع قوة من اللواء 18 والاستخبارات عملية دهم وتفتيش في «وادي زغيتون» وقرى «الكبة والجال» في محافظة كركوك.

وقال رسول على موقعه الرسمي على موقع «تويتر»: «نفذّت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإشراف قائد الفرقة اللواء، بالاشتراك مع قوة من اللواء الثامن عشر للفرقة وقسم الاستخبارات ومفرزة من الطائرات المسيرة بالتعاون مع طيران الجيش العراقي، عملية استباقية لدهم وتفتيش «وادي زغيتون وقرى الكبة والجال».

وأسفرت العملية الأمنية بحسب رسول عن العثور على 3 أوكار لعصابات الإرهاب، وصاروخ قاذفة، وقنبرة هاون 60 ملم ومنظار نهاري.

وفي السياق ذاته، نفذّت قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة واللواء 12 عملية استباقية لتفتيش قرى «مراطة الصغيرة ومراطة الكبيرة والخبازة» أسفرت عن العثور على 3 قذائف مدفع عيار 130 ملم وعبوتين ناسفتين.

وأشار رسول إلى أنه تم التعامل مع جميع المضبوطات ورفع المقذوفات من قبل مفارز الجهد الهندسي دون أي حوادث تذكر.