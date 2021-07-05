اتفاق ينهي أزمة سفينة «ايفر جيفن»

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

قال ملاك السفينة «إيفر جيفن» وجهات التأمين عليها أمس، إنه تم التوصل إلى تسوية رسمية للنزاع على التعويضات مع هيئة قناة السويس، وقالت «الهيئة» إنه سيُسمح للسفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس بالإبحار في السابع من يوليو.

وكانت السفينة المملوكة لشركة يابانية قد علقت بعرض القناة لستة أيام ومنعت مرور مئات السفن وعطلت التجارة العالمية.

وقال فاز بير محمد من شركة ستان مارين التي تمثل شركة «شوي كيسن» اليابانية وجهات التأمين على السفينة في بيان «ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة، وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب». وقالت «الهيئة»، إنه سيتم توقيع اتفاق التسوية في مراسم يوم الأربعاء وسيتمكن المشاركون من رؤية السفينة وهي تغادر.

ولم تفصح «الهيئة» وشركة ستان مارين عن تفاصيل التسوية.

وكانت شركة «شوي كيسن» المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها قد أعلنت الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس.

وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة، وذلك قبل أن تخفض علناً المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.