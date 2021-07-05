مقتل 15 إرهابياً من حركة «الشباب» في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

قضت وحدات من الجيش الصومالي على 15 عنصراً إرهابياً من ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في اشتباكات جرت مع الميليشيات الإرهابية في القرى الفاصلة بين «تولو حايو وعيل طيري» الواقعة جنوب مدينة «طوسمريب» حاضرة محافظة «غلمدغ».

وأفادت الوكالة الصومالية الوطنية للأنباء أمس، بأن وحدات من الجيش شنّت هجوماً مباغتاً على الإرهابيين الذين كانوا يزرعون ألغاماً أرضية على الطريق المعبد، مما أدّى إلى القضاء على أكثر من 15 إرهابياً إلى جانب مصادرة 10 بنادق آلية كانت بحوزة العناصر الإرهابية.