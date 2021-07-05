شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم إبلاغ الأمريكيين بأخبار غير سارة عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إبلاغ أبناء الشعب الأمريكى في كلمة للأمة المقررة في وقت لاحق من اليوم الأحد إن المعركة ضد كوفيد 19 ما زالت بعيدة عن الانتهاء، وسيشجع جميع الأمريكيين على تلقي اللقاحات.

وفي سياق متصل، أعرب أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن فيروس كورونا، عن حزنه إزاء الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، وقال إنه بالإمكان "تجنبها والوقاية منها" بين الأشخاص الذين لم يتلقوا بعد اللقاح المضاد للفيروس.

وقال فاوتشي في تصريحات خلال أحد برامج شبكة (إن بي سي) : "إنه حقا لأمر محزن ومأساوي أن معظم تلك (الوفيات) يمكن تجنبها والوقاية منها" من خلال الحصول على اللقاح.