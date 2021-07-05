شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "إلسا" تضرب جامايكا وتقترب من كوبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتربت العاصفة الاستوائية "إلسا" من جامايكا وأجزاء من كوبا اليوم الأحد بعد أن ضربت الساحل الجنوبي لهايتي، حيث تسبب هبوب رياح قوية في اتلاف محاصيل وتعطيل نظام التحذير من العواصف الاستوائية .

وفي جمهورية الدومينيكان المجاورة، تسببت العاصفة في وفاة شخصين على الأقل، بعد سقوط جدار متصدع عليهما في حادثين منفصلين يوم أمس السبت، حسبما قال مركز عمليات الطوارئ في البلاد .

وتوفي شخص آخر في سانت لوسيا بعد أن ضربت "إلسا" منطقة شرق الكاريبي كإعصار من الفئة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وتراجعت شدة العاصفة "إلسا" بشكل كبير، حيث بلغت سرعة الرياح القصوى 96 كيلومترا في الساعة.

ومع اقتراب مركز العاصفة من شمال شرق جامايكا صباح اليوم الأحد قبل أن يتحرك نحو أجزاء بشرق كوبا، حذرت هيئة الأرصاد الجوية في جامايكا السكان من استمرار هطول أمطار بغزارة وهبوب عواصف رعدية في معظم المناطق.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة "إلسا" إلى وسط كوبا في وقت لاحق مساء اليوم الأحد وصباح يوم غد الاثنين. وسوف تعبر كوبا في طريقها صوب مضايق فلوريدا وتمر بالقرب من فلوريدا كيز، وهي سلسلة من الجزر المرجانية، في وقت متأخر من غد الاثنين.