شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قاضي التحقيق في انفجار بيروت.. صمت للسلطة وترحيب محدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قوبل قرار قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار، باستدعاء شخصيات سياسية وحكومية وأمنية في قضية انفجار مرفأ بيروت، بصمت مريب من قِبل السلطة، فيما لقي ترحيبًا خجولاً على المستوى اللبناني واقتصر على عدد من الشخصيات الرسمية والسياسية والحزبية.

وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أمس، دعمه قرار القاضي طارق بيطار وقال في حديث صحفي: «نحن مع تطبيق القانون مئة في المئة».

من جهته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: «إن القرارات التي أصدرها القاضي طارق بيطار أمس هي نقطة بداية جدية للكشف عن ملابسات جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتوقيف المجرمين وإحقاق الحق. نحن من جانبنا سنضع كل جهودنا لعدم ترك أي أحد أو جهة تعرقل مسار العدالة».

فيما أثنى حزب الوطنيين الأحرار على القرار، وقال: «يثني الحزب على الخطوة الجبارة التي قام بها القاضي بيطار ويهيب بجميع المعنيين التعاون لإحقاق الحق وصون العدالة».

محاسبة المتورطين

وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: نطلب من القاضي بيطار ألا يصغي إلى التدخلات السياسية، وأن يقوم بواجباته على أكمل وجه وأن نكون جميعًا تحت سقف القانون ويُحاسب كل من تورط في التقصير أو الاشتراك في هذه الجريمة.

وعلمت (اليوم) أن القاضي بيطار «حدد موعدًا مبدئيًا لإصدار قراره الظني في الملف بين آخر سبتمبر وبداية أكتوبر المقبلين»، وكشفت المعلومات أن «الادعاءات القضائية التي أعلن عنها بيطار شكلت بداية المرحلة الثانية بعد الاستماع إلى الشهود ومراجعة كل الملفات التي «ورثها» عن المحقق العدلي الأول في القضية القاضي فادي صوان».

استجواب المسؤولين

وكان القاضي بيطار بدأ بإطلاق مسار الملاحقات القضائية في ملف انفجار بيروت، وطلب رفع الحصانة عن كلٍ من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجَّه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت، لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، كما طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، كما وجَّه القاضي بيطار كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.

وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين من قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات، وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.

إنهاء الاحتلال

من جهته، أكد السياسي والنائب اللبناني السابق فارس سعيد أن كل الوطنيين يعملون على إنهاء الاحتلال الإيراني عن لبنان، وقال على موقع «تويتر» أمس: «إن حزب الله يدعم الرئيس عون والرئيس الحريري معًا، مرة يغلّب هذا على ذاك وأخرى العكس، شأنه شأن كل احتلال. رفضنا ونرفض حلف الأقليات في مواجهة الغالبية الإسلامية، ونعمل مع كل الوطنيين داخل كل طائفة لإعادة تكوين رافعة وطنية تطالب بإنهاء الاحتلال الإيراني عن لبنان».

وأضاف سعيد: سيدفع حزب الله ثمن الاتفاق الإيراني الأمريكي حول الملف النووي والصواريخ الباليستية شأنه شأن كل ميليشيا يستخدمها من يشغلها لأهدافه ويتخلى عنها لحظة تحقيق الأهداف. والمصيبة الأكبر أنه «عاجز عن التمايز وسيخسر»، وأضاف: إذا نجحت المفاوضة يخسر وإذا تعثرت يخسر والآتي قريب.

وأشار السياسي سعيد إلى أن «إحالة جريمة المرفأ إلى المحكمة الدولية يُخرجها من التجاذبات السياسية والقضائية والطائفية، تدويل قضية المرفأ مسؤولية وطنية وضرورة أخلاقية»، مضيفًا: «وبدلاً من الإصرار على معرفة القاتل في الجرائم التي طالت لبنان وآخرها جريمة المرفأ، يلجؤون إلى نسف مبدأ المحاكم الدولية بحجة شح التمويل، ابحثوا عن حلول من خارج جيوب الناس وإن أردتم فعلتم».