أمطار ورياح قوية.. 'إلسا' تقترب من شرق كوبا باتجاه فلوريدا

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن مركز العاصفة أصبح على بعد 65 كيلومترا من شرق كوبا وذلك في الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، وأنها تتجه صوب الشمال الغربي.

وكان المركز خفض تصنيف "إلسا" من إعصار إلى عاصفة، إذ يتطلب تصنيف الإعصار سرعة رياح لا تقل عن 121 كيلومترا في الساعة، بينما بلغت أقصى سرعة للرياح داخل العاصفة 95 كيلومترا في الساعة.



وحسب تقديرات المركز فمن المتوقع أن تتحرك إلسا عبر وسط وغرب كوبا بحلول غد الاثنين وتتجه صوب مضيق فلوريدا ثم تتحرك فوق أجزاء من الساحل الغربي لفلوريدا أو بالقرب منه يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبينما غمرت المياه بعض الطرق في كينغستون عاصمة جاميكا، حذرت سلطات هايتي، التي أضرت العاصفة بقطاع الزراعة فيها كثيرا، من خطر فيضانات وانهيارات أرضية وفقا لتقدير أولي.