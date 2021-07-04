بقوة 4.4 درجة.. هزة أرضية تضرب شمالي مصر

وحسب بيانات الشبكة التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الهزة تبعد 287 كيلومترا شمال شرق مرسي مطروح (على البحر المتوسط).

ووقعت الهزة عند الساعة السابعة و30 دقيقة و10 ثوان مساء، وكانت بعمق 65 كيلومترا.



وأكدت الشبكة أنه لم يرد ما يشير إلى الشعور بالهزة، التي لم تترافق بأي خسائر سواء في الأرواح أم في الممتلكات.