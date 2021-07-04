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تخفيف قيود كورونا مع تراجع الإصابات في دولة عربية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50% إلى 70%، وذلك في ضوء تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.
وقال المجلس في بيان عنه: "تمت الموافقة على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والمقاهي، وكذلك دور السينما والمسارح وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى 70%، بدلا من 50%".

وتخفف مصر تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو الماضي، وأظهرت الأرقام الرسمية تسجيل 181 إصابة و27 حالة وفاة أمس السبت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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