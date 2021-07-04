انت الان تتابع خبر تخفيف قيود كورونا مع تراجع الإصابات في دولة عربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50% إلى 70%، وذلك في ضوء تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.
وقال المجلس في بيان عنه: "تمت الموافقة على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والمقاهي، وكذلك دور السينما والمسارح وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى 70%، بدلا من 50%".
وتخفف مصر تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو الماضي، وأظهرت الأرقام الرسمية تسجيل 181 إصابة و27 حالة وفاة أمس السبت.