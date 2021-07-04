فيديو.. طهران تهتف في الظلام: "خامنئي ديكتاتور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق سكان بعد المناطق في العاصمة الإيرانية طهران، مساء الأحد، هتافات ضد المرشد علي خامنئي، واصفين إياه بـ"الديكتاتور".

الهتافات الإيرانية جاءت على خلفية تكرار عملية قطع التيار الكهربائي بصورة مفاجئة في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة في البلاد.



وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، تظهر مناطق شرق العاصمة طهران وهم في ظلام دامس، فيما لجأ آخرون بإطلاق شعارات مناهضة للنظام ومرشده علي خامنئي.

وبحسب ما تم تداوله فقد أضطر سكان مناطق شرقي العاصمة الإيرانية بترديد شعارات من نوافذ منازلهم وهم يهتفون "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور".





من جانبه، ذكر موقع "خبر" الإيراني المعارض، إن أهالي سكان "طهران بارس" أحد أهم الأحياء بالعاصمة طهران وتقع في الجناح الشرق، خروج من منازلهم ونظموا احتجاجات ضد النظام بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.



وكانت أغلب مناطق طهران عاشت الليلة الماضية (مساء الأحد) في ظلام دامس استمر لخمس ساعات حتى فجر الأحد بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء.

وتبلغ درجات الحرارة في طهران في وقت الظهيرة أكثر من 40 درجة، في موجة حرة تشهدها أغلب المدن الإيرانية.