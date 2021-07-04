ترحيب محلي ودولي بإعلان "مفوضية" ليبيا بدء تسجيل الناخبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لاقى إعلان مفوضية الانتخابات الليبية البدء في تحديث سجل الناخبين استعداداً للانتخابات نهاية العام الجاري، ترحيبا دوليا ومحليا.

وباركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إعلان المفوضية العليا للانتخابات انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي المرتقب في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالبدء في تحديث منظومة الناخبين.

بدء تحديث سجل ناخبي ليبيا وتعهدات حكومية بإجرائها في موعدها



وأشارت الهيئة في تغريدة على “تويتر، إلى أن ‏مهمة مفوضية الانتخابات ضرورية لتمكين كافة الليبيين، رجالًا ونساءً، من الإدلاء بأصواتهم وأصواتهن والمساهمة في رسم ‎ليبيا ديمقراطية وشاملة.

خطوة إيجابية

بدوره، هنأ السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون الليبيين بمناسبة انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي المرتقب بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين.

وعلق هوبتون على ذلك في تغريدة عبر “تويتر”، قائلا: ‏” يوم مهم في العملية الانتخابية وخطوة إيجابية أخرى لليبيا، مشجعا جميع الليبيين على التسجيل كناخبين، والحرص على إيصال أصواتهم.

حق دستوري

ومحليا، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالخطوة وجددت في بيان لها، اطلعت " الخليج 365" على نسخة منه، تأكيدها على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات العامة وإجراءها فى جو آمن وفي الموعد المقرر لها.

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وفي وقت سابق، طالب رئيس مفوضية الانتخابات بليبيا عماد السايح، المجتمع الدولي بدعم المفوضية في الوفاء بالتزاماتها نحو إجراء انتخابات ديسمبر.



كما دعا السايح، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بمناسبة افتتاح المركز الإعلامي وتحديث سجل الناخبين، جميع المواطنين الليبيين للمشاركة وممارسة حقوقهم السياسية وإدراج أسمائهم في القوائم الانتخابية.



وقال رئيس مفوضية الانتخابات إن سجل الناخبين لم يُحدث منذ 2017، مشيرا إلى أن تلك العملية ستتطلب 30 يوما قابلة للتمديد، للذهاب نحو الاستحقاق الدستوري والعملية الانتخابية.



وأعلن السايح، بدء تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه الانتخابي، مؤكدًا أن شرط تنفيذ المفوضية انتخابات حرة ونزيهة، يتمثل في ضرورة إيجاد بيئة مسؤولة