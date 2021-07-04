دوشكا.. "الكردستاني" يواجه مروحيات تركيا في دهوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مواقع موالية لحزب العمال الكردستاني بوقوع اشتباكات مسلحة، مساء يوم الأحد، بين الجيش التركي وعناصر الحزب المناهض لأنقرة في منطقة جبلية بمحافظة دهوك داخل إقليم كوردستان.

الاشتباكات اندلعت في جبل زنارا كيستة المطل على قرية كيستة التابعة لناحية كاني ماصي بقضاء العمادية في محافظة دهوك، حسب المصدر نفسه.

وفيما استخدم الجيش التركي طائرات مروحية في هجماته، قام مسلحي حزب العمال باستخدام سلاح "دوشكا" ضد المروحيات الحربية التركية.

"الدوشكا"

دوشكا هو رشاش سوفييتي ثقيل مضاد للطائرات يطلق رصاص عيار 12.7x108 ملم ويكون سمك الدرع الذي يتم اختراقه من مسافة 500 متر - 16 مم ويمكن استخدامه ضد المشاة.

صمم النسخة الأصلية من رشاش الدوشكا اللواء السوفيتي فاسيلي دغتيريوف ثم طوره بالتعاون مع مصمم الاسلحة غينادي شباغين وحظى هذا الرشاش ولا يزال يحظى بشهرة كبيرة في العديد من الدول الاجنبية، بما فيها الدول العربية، حيث تطلق عليه تسمية "دوشكا"، ويتواصل صنعه في الصين وباكستان.

واستخدمت هذه الرشاشات بمثابة سلاح مضاد للطائرات ولدعم المشاة، كما انه نصب على ظهر المدرعات والسفن الصغيرة الحجم، وتم تطوير الرشاش فيما بعد وأطلق عليه "دي شي كا ام".