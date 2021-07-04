تفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي شمالي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن تفجيراً استهدف رتلاً لوجستياً للتحالف الدولي شمالي بغداد.

وذكر المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره على الطريق السريع قرب مدينة الشعلة، شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر هويته، أن "التفجير تسبب بإعطاب مركبة دون تسجيل أي خسائر بشرية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومنذ أكثر من عام، تتصاعد الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي والإمدادات اللوجستية، على الرغم من الإجراءات الآمنة التي تتخذها السلطات العراقية للحد من تلك الاعتداءات.

وتوجه أصابع الاتهام لمليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، بتنفيذ تلك الهجمات، في إطار أوراق ضغط تستخدمها طهران ضد الولايات المتحدة عبر أذرعها في المنطقة.