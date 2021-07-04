شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاستعدادات الحكومية لتفعيل المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى قطاع الصحة لأول مرة باهتمام تاريخى لم يسبق له مثيل من قبل ثورة 30 يونيو، فأطلقت الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التى أحدثتها الجماعة الإرهابية فى نقص الخدمات وتدنى مستواها وقت توليهم الأمور بالبلاد.

وكانت من بين جهود "الصحة" تفعيل المبادرات الرئاسية لتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة من أجل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتقديم العلاج بالمجان.

ونرصد أبرز المعلومات عن الجهود المتخذه فى ذلك الصدد :

- تسجيل 204 حالات مصابة بمرض ضمور العضلات بينهم 57 حالة تحت سن عامين .

- سيتم علاج 32 حالة من مرضى الضمور قريبا، وتوفير العلاج المجانى.

- تنطلق حملة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية فى النصف الأول من يوليو

- تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لحماية الأطفال من مسببات الإعاقة.

- العلاج سيقدم بالمجان فى جميع المراحل العمرية.

- حملات لتوعية المواطنين لعدم إنجاب أطفال لديهم أمراض وراثية.

- تطبيق منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات لكل طفل، والمتابعة الدورية لهم.

- إدراج خانة فحص الأمراض الوراثية فى شهادة الميلاد، للتشخيص المبكر للأمراض الوراثية.

-توفير 19 نوعا من الكواشف للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثى الميلاد .

