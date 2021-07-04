شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب عبد الغنى نائبة التنسيقية: ندعم أي مبادرات ضد التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر استعراض نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2021، والذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

وجاءت نتائج المؤتمر إيجابية للغاية، حيث أظهرت النتائج، انخفاض كبير وملحوظ في نسب التدخين، حيث تقلصت إلى 3.9% في رمضان 2021، بعد أن كانت 13%، كما تراجعت مشاهد التعاطي من 4% إلي 1,3% وهو ما يعكس رسالة الفن السامية نحو المجتمع في تحسين سلوكيات الأفراد والحد من الظواهر السلبية.

وأشادت النائبة رحاب عبدالغني بدعوة وزيرة التضامن الاجتماعي ودورها الملموس في مناقشة مثل هذه القضايا المجتمعية، مثمنه دور الفن المجتمعي في التصدى للثقافة السوداء لمثل هذه الحالات.

وأكدت النائبة رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستعمل بكل ما لديها من مجهود على دعم أي مبادرات ضد التدخين والأدمان والظواهر السلبية التي تؤثر على شباب وأطفال مصر.