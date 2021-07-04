شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب توقع برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غداً الإثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في مقر الهيئة، و يزور وفد التنسيقية مقر الهيئة لمناقشة سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وطرق زيادة مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.

كان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد زار اليوم الأحد، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في رابع أيام انطلاقه، خلال دورته 52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة.

وأشاد أعضاء التنسيقية بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تساهم هذا المعارض الهامة في منح الشباب الفرصة على الاطلاع ورفع الوعي.