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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتفقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيامه

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القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في رابع أيام انطلاقه، خلال دورته 52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة.

 

وأشاد أعضاء التنسيقية بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تساهم هذا المعارض الهامة في منح الشباب الفرصة على الاطلاع ورفع الوعي.

 

وضم وفد التنسيقية النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، ورامي عبدالباقي ونور الشيخ من أعضاء التنسيقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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