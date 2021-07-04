شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لدراسة كافة أوجه التعاون المتبادل خلال المرحلة القادمة، ومعرفة المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها بما يحسن بيئة الاستثمار، ويجذب استثمارات أخرى، يأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية لتفعيل آليات التعاون مع كافة القطاعات والمسؤولين والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في مصر.

استمع وفد التنسيقية بداية إلى كلمة رئيس الاتحاد التي رحب فيها بلقائه بالوفد، وأثنى على دور التنسيقية وأعضائها في الحياة السياسية وما يقدمونه من مجهودات لرفعة شأن بلدهم العزيز، وأكد محرم أن المستثمرين يأملوا تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وطالب بضرورة زيادة تعاونها مع المستثمرين.

ومن جانبهم طالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بزيادة الاهتمام بالصناعة إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية، كما طالبوا بتشجيع المنتجات المصرية المحلية وتوريدها في المشروعات الوطنية المقامة حاليا، وعرض أعضاء الاتحاد مشكلة عدم تقنين التراخيص في المناطق غير الصناعية لتأثيرها الكبير على المستثمرين في المناطق الصناعية، وتمنوا الاهتمام بعملية التعليم المزدوج الى جانب التعليم التكنولوجى، والاعتماد على العمالة الفنية المدربة.

يذكر أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يضم 60 جمعية من جميع محافظات مصر، وتحتوى على أكثر من 40 ألف مؤسسة صناعية يعمل بها ما يزيد عن 6 مليون عامل بالقطاعات الاستثمارية والصناعية المختلفة.

ومن جانبه أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به اتحاد المستثمرين، كونه مرأة لمستثمرى مصر، ينقلون متطلباتهم ويعبرون عن ما يتطلعوا إليه، وأعرب الوفد عن تطلعه لمزيد من اللقاءات التي تسمح بالاستماع إلى تحديات ومشكلات الاستثمار في مصر تمهيدا لدراستها في لجان التنسيقية ونقل التوصيات والحلول عن طريق نوابها الى السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأعرب الطرفان عن سعادتهما للاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون بين الاتحاد والتنسيقية، يناقشون بنوده وطرق التعاون المشترك في جلسات أخرى يتفق عليها.

شارك في اللقاء من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أسامة حفيلة، د.محمد خميس شعبان، على حمزة، عبدالله الغزالى، حسام الشهاوى، فوزى شندى، د.محى حافظ، مها حسن، معتصم راشد، وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة غادة على، والنائب محمد تيسير مطر، والنائبة رحاب عبدالغنى، أعضاء مجلس النواب، وجهاد سيف، ومحمد سالم ، ومؤمن سيد ، وأمين بدر، ود.حنان وجدى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.











