شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في احتفالية مئوية سيد درويش بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الإحتفالية التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، بمناسبة مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالإسكندرية ، يلتقى الوفد خلال الزيارة بوزيرة الثقافة ومحافظ الاسكندرية والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافيه .

قام باستقبال وفد التنسيقية الذى يضم كل من النائب نادر مصطفى والنائبه منال هلال أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فور وصولهم هشام عطوة رئيس الهيئة العامه لقصور الثقافة والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون الإنتاج السينمائى .

وأكد النائب الدكتور نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس الوفد المشارك أنه يعقب احتفالية مئوية سيد درويش فعاليات مسرحية وثقافية تقدمها وزارة الثقافة، ما يوضح اهتمام الدولة المصرية برموز الفكر والثقافة ويشجع على التواصل الفكرى وعبر الأجيال فتلك الرموز شكلوا الشخصية الوطنية وأثروا التراث الحضارى والثقافى بالفن الراقى .