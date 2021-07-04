شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شامل فى أكثر من 200 قرية.. ماذا تستهدف المجموعة الثانية لتطوير القرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف المجموعة الثانية من المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة 287 قرية، والتي تزيد الفقر فيها على 68%؜، باستثمارات 9.6 مليار جنيه وتتركز الاستثمارات في قطاع الصحة من خلال إنشاء أو رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم وانشاء مدارس جديدة أو أضافة فصول أو رفع كفاءة مدارس قائمة، كذلك توصيل مياه الشرب إلى 100% من القرى المستهدفة.

هذا فضلا عن ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل أو توفير مراكز شباب في القرى التي لا يوجد بها، كما يتم ضخ 108 ملايين جنيه في قطاع الطب البيطري باعتباره دعامة الاقتصاد الريفي، كذلك دعم قطاع الري من خلال تبطين الترع والذي يخلق مساحات جيدة لاستغلالها في المشروعات وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث.

دراسة للمركز المصري للفكر كشفت أنه استمرارا لنجاح المبادرة تم العمل بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لإحداث تطوير شامل في 1000 قرية مصرية جديدة تضاف وتنفذ بالتوازي مع الـ 375 قرية الجاري العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة، ويستفيد من المرحلة الجديدة من المبادرة حوالي 18.5 مليون مواطن مصري.