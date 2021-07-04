"علاء حسانين والمتهمين بالتنقيب عن الآثار وفيديو المتحرش بطفلة أوسيم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مواجهة بين علاء حسانين والمتهمين بالتنقيب عن الآثار.. ونائب الجن: "مليش علاقة بيهم"

أكد محمد نيل، محامي المتهم علاء حسانين، المعروف بنائب الجن أن جهات التحقيقات واجهت المتهم علاء حسانين النائب السابق بمجلس النواب، بعدد من المتهمين بالتنقيب عن الآثار في في القضية ما عدا المتهم حسن راتب.

"اتصور من 7 شهور".. لماذا تم تسريب فيديو المتحرش بـ"طفلة أوسيم"؟

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات جديدة في اتهام ثلاثيني بالتحرش بطالبة في الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"طفلة أوسيم".

"امشي دي منطقتنا".. كواليس مقتل سايس تحت أنظار أخيه في العمرانية

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في مقتل سايس على يد شاب بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

حبس شاب 4 أيام لاتهامه بقتل سايس أمام أخيه بـ "رقبة زجاجة" في العمرانية

أمرت النيابة العامة بالعمرانية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سايس أمام أخيه بطعنة نافذة بـ "رقبة زجاجة" في الصدر بمنطقة العمرانية.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن التكييفات بالمرج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخزن التكييفات والجمالون بمنطقة المرج.

الأدخنة غطت السماء.. اللقطات الأولى لحريق مخزن تكييفات بالمرج

دفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي شب بمخزن تكييفات بالقرب من مؤسسة الزكاة بالمرج.

علاقة آثمة جمعته بالأم وهتك عرض صغيرتها.. تفاصيل صادمة في واقعة "طفلة أوسيم"

ملابسات وتفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيقات في اتهام ثلاثيني بالتحرش بطالبة في الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"طفلة أوسيم".

القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء ضوابط وآليات امتحانات الثانوية العامة

قضت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوي المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بصفته ولي طبيعيا على نجلته الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، والتي طالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.

الخادمة والسائق.. الأمن يكشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من أحد المساكن بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.