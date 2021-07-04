إخماد حريق اشتعل أعلى سطح عقار امتد لمنزل آخر بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ منطقة الساحل عقب اشتعال النيران في غية حمام أعلى سطح عقار، وامتداده لعقار مجاور.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح عقار بالساحل، وانتقال النيران بسرعة لأسطح عقار مجاور.

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وبرفقته سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

وتم إخماد الحريق وتبين أن النيران شبت في غية للحمام أعلى سطح عقار، وتطاير الشرر وقطع الأخشاب المشتعلة لأسطح منازل مجاورة، ونجح رجال الإطفاء في منع امتدادها للشقق السكنية، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.