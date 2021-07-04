آخر أخبار التعليم| إغلاق "تابلت" الثانوية العامة.. وفتح باب الاعتذار عن الامتحانات بـ10 شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الأحد، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم والتي جاءت كالتالي:

- الثانوية العامة 2021| "المادة تخلص في يومين".. تعرف على آلية تصحيح الامتحانات

- يقتصر على تسجيل الحضور والـ"PDF".. التعليم تغلق "تابلت" طلاب الثانوية العامة

- نائب وزير التعليم يكشف لـ"الخليج 365" موعد إعلان نتيجة البدومات الفنية

- بدء تسليم خطاب الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة

- الثانوية العامة 2021| غدًا فتح باب الاعتذار عن الامتحانات بـ10 شروط

- التعليم: 14 مدرسة جديدة لاستقبال الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة

- "كيس جيل وكمامة".. المديريات التعليمية تتسلم أدوات التعقيم الخاصة بامتحانات الثانوية

- التعليم: رابط إلكتروني لإعلان نتيجة القبول بالمدارس قريبًا

- آخر موعد 14 يوليو.. رابط تسجيل امتحانات الدبلومة الأمريكية