الرش وموجة الحر.. الزراعة تكشف أسباب انتشار العفن الهبابي في المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس أيمن حمودة، مدير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نسب انتشار العفن الهبابي بمحصول المانجو في محافظة الإسماعيلية لا تتعدى الـ5%، مشيرًا إلى أن مصر مازالت في أول الموسم.

وأضاف حمودة في تصريح خاص أدلي به لـ"الخليج 365" أن العفن الهبابي موجود منذ عام 2017 وسبق وتم تنظيم أكثر من 48 ندوة إرشادية للمزارعين بشأن المرض، لافتًا إلى أن المكافحة وفرّت كافة المواد اللازمة لمواجهة المرض: "وجهنا أن يكون الرش قبل التزهير إلا أن بعض المزراعين تجاهلوا هذه التعليمات وانتظروا حتى التزهير ما يضعف من وسائل المكافحة".

وتابع مدير الإدارة المركزية للمكافحة، أن جهاز مكافحة الإسماعيلية يتابع حركة المكافحة، قائلًا: "بعض الأشجار تأخرت في التزهير، بالإضافة إلى ظاهرة صبغة يونيو"، مؤكدًا أن الموسم مازال طويلًا.

وفي ذات السياق قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية أثرت بشكل واضح على المحصول، خصوصًا خلال الموجة الحارة الماضية، مشيرًا إلى أن بعض الأشجار القديمة لم تتحمل.

ولفت فهيم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن الإنتاج الكلي للمحصول مايقرب من مليون طن سنويًا، مؤكدًا أن الموسم مازال مبكرًا.