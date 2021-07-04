الأقمار الصناعية تفضح تضرر النووي الإيراني

نشر معهد «intel-lab» للأبحاث صوراً من الأقمار الصناعية تظهر أن هناك أضرارا لحقت بمركز نووي في مدينة كرج، بعد أيام قليلة من مزاعم نائب قائد الحرس الثوري الإيراني وموقع مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي عن «إحباط» و«فشل» خطة الهجوم على المركز.

وكتب المعهد: «تطرق موقع نور نيوز إلى إحباط الهجوم على مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية في كرج، لكن صور الأقمار الصناعية في الأول من يوليو تظهر قصة مختلفة»، وفق موقع «إيران إنترناشونال».

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرها المعهد أن أحد المباني في المجمع الذي تبلغ مساحته 40 × 15 متراً، قد تضرر أو دمرت أجزاء منه.

عملية استهداف

يشار إلى أن موقع «نور نيوز»، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، كان أفاد في 23 يونيو الماضي بوقوع «عملية تخريبية» استهدفت أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مشيراً إلى أن المحاولة «باءت بالفشل» ولم تتسبب في «خسارة مادية أو بشرية» دون أن يقدم مزيداً من الإيضاحات أو التفاصيل حول الهجوم.

وعلى الرغم من أن الموقع أعلن عن إجراء تحقيق في «كيفية وقوع الحادث والتعرف على هوية المتورطين»، فإن المسؤولين الإيرانيين لم يعلقوا بعد على تفاصيل الحادث وأسبابه.

في المقابل، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن «التخريب الذي تعرض له أحد المواقع النووية الإيرانية صباح 23 يونيو تسبب في أضرار جسيمة».

من جهته، قال نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي، إن «العملية التخريبية في منطقة البرز باءت بالفشل ولم تسفر عن خسائر بالأرواح والأنظمة».

إلى ذلك نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إيرانية مطلعة، أن «طائرة مسيّرة صغيرة استهدفت المبنى»، لكن مسؤولاً مطلعاً آخر نفى الهجوم بطائرة مسيرة على المجمع، قائلاً إن المكان «تعرض للتخريب».